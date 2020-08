Na tarde desta quarta-feira, 12, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict), recebeu representantes do segmento de bares e restaurantes para debater o protocolo de biossegurança para a retomada das atividades do turismo.

O encontro contou com a participação dos presidentes do Polo Gastronômico de Sergipe, Bruno Dórea; da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Augusto Carvalho; representante da Associação Praia Viva, Ênio Passos; além do empresário Harry Boersma, proprietário do Bar Parati.

O secretário Marlysson Magalhães tem acompanhando as medidas de reabertura de variados segmentos e estabeleceu uma programação de reuniões com empresários e entidades ligadas ao setor do turismo com vistas a discutir o protocolo de segurança no momento de reabertura desses estabelecimentos.

“A gente vem observando o que acontece em outras capitais e a evolução no relaxamento das medidas restritivas que vem ocorrendo nesses locais. Em nossa capital esse processo já está começando e neste momento estamos discutindo com os segmentos da cadeia o protocolo de segurança para mostrar que Aracaju é um destino seguro para o turista vir no momento de pós-pandemia, esse é o trabalho inicial que estamos fazendo”, relatou.

O presidente da Abrasel, Augusto Carvalho, fez um relato sobre a situação do setor, mostrando-se preocupado com o fechamento de estabelecimentos e o número de desempregados. Ele apresentou ao secretário Marlysson Magalhães um protocolo de segurança elaborado pela Abrasel Nacional, “que encaminhamos à Vigilância Sanitária e também à secretaria de estado do Turismo”, informou.

Para o presidente do Polo Gastronômico de Sergipe, Bruno Dórea, os estabelecimentos que compõem o segmento já estão preparados para a retomada das atividades. “Estamos prontos, já somos acostumados a trabalhar com todo tipo de protocolo de vigilância sanitária, de segurança para a saúde e estamos prontos para poder reabrir”, afirmou.

Parceria e união entre o setor público e privado é o que defende o empresário Harry Boersma para enfrentar este momento de pandemia e o planejamento da retomada das atividades. “Foi um bom encontro, é preciso diálogo e união para cada vez mais aprimorarmos essa relação entre o público e o privado para a solução dos problemas que afetam nosso segmento”, enalteceu.

Técnicos da Semict e da Emsurb continuam promovendo capacitações sobre o protocolo de segurança para os trabalhadores de vários segmentos do turismo, mas segundo o secretário Marlysson Magalhães, essa é apenas uma ação no plano de retomada. “Nesta primeira etapa estamos preparando nossa retaguarda de recepção aos turistas com o protocolo de segurança e dialogando com os vários segmentos, mas também estou discutindo ações com minha equipe para reforçar a imagem do destino e dizer que Aracaju está preparada para receber nossos turistas”, disse.

Marlysson Magalhães informa que pretende realizar um encontro com todos os membros do Conselho Municipal do Turismo (Comtur) para ampliar o processo de discussão. “O planejamento da retomada das atividades não é tarefa de um segmento ou de um poder apenas, é uma tarefa de todos e por isso precisamos que essa discussão tenha a presença dos membros do Comtur para que todos debatam e ofereçam suas contribuições para que tenhamos uma construção equilibrada e coletiva”, finalizou.

