A safra estadual de grãos deve chegar a 786 mil toneladas em 2020, mesma previsão do mês de junho. *Na comparação com a colheita de 2019, o acréscimo é de 13,0%, representando 90,4 mil toneladas a mais*. Os dados com base no Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgados hoje (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram analisados pelo Observatório de Sergipe.

A área a ser colhida foi de 162 mil hectares, apresentando crescimento de 9,9% frente à área colhida em 2019. Em termos absolutos, o aumento foi de 15,0 mil hectares.

Das quatro principais lavouras de grãos, estima-se apenas redução na produção de arroz de 5,3%, em relação a 2019. Já para o feijão (2ª safra), deve haver um crescimento de 33,9%; para o milho (2ª Safra), de 13,9%; e para o Amendoim (2ª Safra), de 4,7%.

Outros produtos

O levantamento também abrange a produção de outros produtos agrícolas importantes, além dos cereais, leguminosas e oleaginosas.

A cana-de-açúcar, por exemplo, uma das principais lavouras sergipana, deverá fechar o ano com uma produção de 2,1 milhões de toneladas, 13,0% a mais do que em 2019. A mandioca, de apenas 0,1%.

Por sua vez, a produção de laranja deverá ter queda (-3,6%).

