O governador Belivaldo Chagas, durante coletiva de imprensa, nesta quinta-feira(13), anunciou o início da Segunda Fase – Bandeira Amarela do Plano de Retomada da Economia. Shoppings, galerias e demais setores do comercio voltam a funcionar amanhã (14), com 50% de capacidade. Já os bares, restaurantes e lanchonetes, inclusive praças de alimentação dos shoppings, reabrem, com 50% de capacidade, a partir da próxima quarta-feira, 19

“Tudo que estava previsto na primeira fase, na fase da bandeira laranja, já está devidamente autorizado, seguindo-se, claro, os protocolos. A partir de amanhã, tem inicio a Bandeira Amarela, com o restante do comércio, assim como os shoppings e galerias, que também voltam a funcionar, com as devidas restrições principalmente ao que diz respeito à capacidade de ocupação, limitada a 50%. E em relação aos bares e restaurantes lanchonetes, sorveterias, nós deliberamos que reabrirão a partir da próxima quarta-feira (19), com 50% da capacidade, seguindo todos os protocolos estabelecidos”, informou Belivaldo Chagas.

A decisão foi anunciada após reuniões com Comitê Gestor de Retomada Econômica (COGERE) e com o Comitê Gestor de Emergência (CGE), nas quais foram demonstrados que Sergipe reúne condições técnicas e sanitárias para prosseguir com o Plano de retomada.

Por meio da Resolução N.º 05/2020, estão autorizadas a partir de sexta(14), as atividades de comércio de artigos de vestuário e acessórios; lojas de departamento e magazines; lojas de variedades; comércio de suvenires, bijuterias e artesanatos; shoppings centers, galerias e centros empresariais, com capacidade de 50%. Os shopping centers deverão funcionar de segunda-feira a sábado, observando o horário de 12h às 20h, obrigando-se a processo de desinfecção aos domingos.

As praças de alimentação e restaurantes com área privativa somente poderão funcionar para atendimento presencial a partir do dia 19 de agosto, permitindo-se as atividades delivery e take away. Os restaurantes, lanchonetes, sorveterias, bares e estabelecimentos similares poderão funcionar, limitados a 50% da capacidade, de terça-feira a domingo, obrigando-se a processo de desinfecção em todas às segundas-feiras.

Ainda na decisão, templos religiosos permanecem limitados a 30%, às terças, quintas, sábados e domingos. Além disso, fica autorizado o remanejamento das atividades da Administração Pública não essencial para a Terceira Fase – Bandeira Verde. “Nós deliberamos nos sentido de que a Administração Pública vai continuar do jeito que está. Não vamos trazer para o setor público uma quantidade maior de pessoas, porque isso poderia fazer com que tivéssemos mais pessoas circulando”, pontuou.

A próxima reunião com o Comitê Gestor de Emergência (CGE) e Comitê Gestor de Retomada Econômica (COGERE), acontece nos dias 26 e 27 de agosto, quando deverá ser deliberado sobre o avanço dos Territórios de Planejamento para a Terceira Fase – Bandeira Verde. “As áreas de academias e afins, nós teremos reunião no fim do mês, para gente deliberar ações previstas da terceira fase”, finalizou.

Veja aqui o Decreto Nº 40.645 e a Resolução 05/2020 com as medidas anunciadas pelo governador.

Gov.se