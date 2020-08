Segundo relatório da Superintendência Especial de Planejamento, Monitoramento e Captação de Recursos (Superplan), da Secretaria de Estado Geral de Governo (SEGG), o número de novos casos da Covid-19 em Sergipe caiu nas últimas duas semanas. Houve redução de 24,62% só na última semana.

De acordo com o boletim epidemiológico deste domingo (16), elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), dos 209 leitos de UTI disponibilizados pela rede pública, 121 estão ocupados, o que corresponde a uma Taxa de Ocupação de 57,9%. Já na rede privada de Sergipe, dos 117 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19, 68 encontram-se ocupados no momento, o que equivale a uma Taxa de Ocupação de 58,1%.

Com relação aos leitos de Enfermaria, o boletim aponta que dos 409 leitos disponibilizados na rede pública, 153 encontram-se ocupados, o que corresponde a 37,4% da capacidade. Já na rede privada, 71 dos 190 leitos de Enfermaria estão ocupados, o que equivale, também, a 37,4%.

Na manhã desta segunda-feira (17), em entrevista, por telefone, a Narciso Machado, pela Fan FM, o governador Belivaldo Chagas destacou que os dados asseguram o planejamento da retomada da economia no estado, mas pediu que a população continue colaborando com as medidas sanitárias de segurança para que o avanço seja contínuo. “A diminuição da ocupação de leitos em Sergipe, graças a Deus, tem sido grande, não apenas com relação aos leitos da rede pública, mas também da rede privada. Já há uma diminuição no índice de contágio, mas ainda assim, a gente vai continuar pedindo à população que se mantenha em casa sempre que possível e se sair, saia usando a sua máscara, todo cuidado é pouco para que a gente não volte a ter problema mais à frente”.

Internações

Ainda conforme o relatório semanal da Superplan, a ocupação dos leitos de UTI da redeSUS caiu de 78% (01/08/2020) para 65% (15/08/2020). Quanto aos leitos deEnfermaria, a taxa de ocupação passou de 51% (01/08/2020) para 39% (15/08/2020).

Na rede privada, a taxa de ocupação dos leitos de UTI também registrou queda, saindo de 88% (01/08/2020) para 62% (15/08/2020). Com relação à ocupação dos leitos de Enfermaria, a taxa passou, no mesmo período, de 60% para 38%.

“Houve uma somação de esforços da sociedade como um todo para enfrentarmos esta pandemia. Claro que, precisamos continuar atentos às recomendações dos especialistas, pois só poderemos ter tranquilidade a partir do momento que tivermos a vacina contra esse vírus. Até lá, precisaremos ter esses cuidados: evitar sair; quando sair, usar máscara; distanciamento entre pessoas, entre outros. Ou seja, se todos continuarem colaborando, todos nós ganharemos”, reforçou o governador.

O documento da Superplan registrou, também, queda no número de óbitos nas últimas duas semanas com relação às semanas anteriores. Houve redução de 8,24% somente na última semana.