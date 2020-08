De acordo com o TRT20, as audiências ocorrem com a presença de algumas pessoas nas dependências do prédio e outras virtualmente. Já os cumprimentos de mandados serão realizados por servidores que não estejam em grupos de risco para o novo coronavírus e em locais que não estejam com aglomeração de pessoas ou sejam de risco.

A fase segue até 30 de setembro, e fica limitada a 20% dos servidores realizando trabalho presencial. O prédio do órgão passou por adequações de higienização como sanitização nas dependências e instalação de dispensers com álcool em gel.