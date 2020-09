O Instituto de pesquisa PoderData realizou um levantamento sobre as intenções de voto para as eleições 2022. De acordo com os dados divulgados, o presidente Jair Bolsonaro está na frente na disputa.

Com 35% contra 21% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, bolsonaro seria o mais cotado para a vitória. O ex-ministro Sergio Moro foi citado por 11% dos entrevistados. Outros 11% afirmaram que iriam votar branco ou nulo.

Os dados foram coletados de 14 a 16 de setembro, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 2.500 entrevistas em 459 municípios, nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Fonte Ne