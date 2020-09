Atualmente, o veganismo vem sendo cada vez mais conhecido e adotado como uma opção de alimentação sem origem animal. Como resultado, a fábrica de balas Fini divulgou que está criando um doce vegano: Uma nova linha de balas com gelatina vegetal. Hoje, saiba mais sobre essa novidade é no SaúdeLab.

Fábrica de balas Fini conhecida no Brasil está criando doce vegano

A princípio, fundada desde a década de 70 e de origem espanhola, as balas Fini é conhecida mundialmente como uma das maiores fabricantes de doces como balas gelatinosas, chiclés, tubes e marshmallows.

Como resultado de seu conhecimento mundial, as balas Fini chegou ao Brasil em 1998, com uma sede em Jundiaí. De acordo com a comunicação da fábrica, há uma grande procura de produtos veganos por parte do consumidor.

Linha Frutiê

Desde já, a informação é de que a linha de doce vegano se chamará Frutiê e terá produção nacional, na própria fábrica da Fini em Jundiaí. Os ingredientes serão totalmente livres de origem animal e terão base de uma gelatina chamada pectina.

Gelatinas de origem animal e gelatinas de origem vegetal

Frequentemente, gelatinas utilizadas para fazer doces são encontradas a partir de origem animal, bovina ou suína. Já a pectina, gelatina vegetal que será o principal aglutinante do doce vegano que as balas Fini está produzindo, pode ser encontrada em frutas e vegetais.

Nesse sentido, a pectina é considerada uma fibra solúvel que, ao entrar em contato com a água, torna-se uma espécie de gel viscoso que tem propriedades benéficas para o corpo, como sensação de saciedade, eliminação de gorduras e outros.

Como resultado de sua capacidade de formar um gel, a pectina foi a escolhida para ser a gelatina vegetal base do doce vegano que a linha Frutiê da Fini vai oferecer a seus consumidores.

Quando o doce vegano chegará ao mercado

De acordo com as informações oferecidas pela Fini, a linha Frutiê deve estar chegando aos mercados no mês de outubro.

O produto terá em sua composição os ingredientes necessários para atender ao público vegano e vegetariano.

Fonte: SaudeLab