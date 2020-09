Walter Marcelo graduou-se em medicina pela da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e em 1985, obteve o título de mestre em Ciências da Saúde pela mesma instituição em 1996. Ele também foi professor fundador do Curso de Medicina da Unit. Era médico do Ministério da Saúde e do estado. Tinha experiência em saúde coletiva, atuando principalmente nas áreas de epidemiologia, medicina do trabalho, gestão pública, auditoria em saúde e vigilância em saúde.

Com informações do G1*