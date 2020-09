Desde que foi implantado o selo ‘Turismo Responsável – Limpo e Seguro’ em Sergipe, 268 unidades já foram emitidas e seguem sendo aplicadas pelos segmentos turísticos do estado. O município de Aracaju possui o maior número de selos emitidos: ao todo foram 187, seguido por Estância, com 18 e Canindé de São Francisco, com 14. Também registraram emissão de selos as cidades de Nossa Senhora do Socorro, Laranjeiras e São Cristóvão, ambas com oito, Lagarto, com sete, Itabaiana e Ribeirópolis, com seis, Umbaúba, com cinco, Barra dos Coqueiros, com quatro, e Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora das Dores, com três.

O secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, aponta como uma tendência o turista ser mais rigoroso com relação às medidas que transmitem maior segurança na prevenção à Covid-19. “Após os impactos causados pelo novo coronavírus, especialistas apontam que o turismo rodoviário vai ganhar força. Na prática, já temos observado isso no início desta retomada do turismo. As pessoas estão preferindo fazer viagens curtas e regionais, priorizando destinos de natureza, ecoturismo e aventura. Outra tendência é que o viajante vai estar mais exigente com relação aos cumprimentos dos protocolos de biossegurança, por isso, é importante que os prestadores de serviços do setor turístico continuem aderindo ao selo”, lembra Sales Neto.

O selo é totalmente gratuito e deve ser exposto em local de fácil acesso ao turista. Nele contém um QR Code que, ao apontar a câmera do celular, o cliente poderá consultar as medidas adotadas por aquele prestador de serviços, bem como fazer a fiscalização e, em caso de descumprimentos das orientações sanitárias, ele mesmo poder fazer uma denúncia, o que implicará em revogação do selo. Os protocolos recomendados levam em consideração diretrizes internacionais e contam com a validação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A supervisora de eventos Elizabete Cristina, de um dos hotéis da orla de Aracaju, diz que o estabelecimento segue o protocolo sugerido pela rede Atlântica e afirma que estão sendo adotadas todas diretrizes sugeridas pela a rede. Para reforçar ainda mais o protocolo, foi promovida uma auditoria em uma das redes de hotelaria na qual trabalha e que foi reaberta no dia 04 de setembro.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Bruno Dória, os cuidados são ainda maiores. “A gente já trabalha com um rigoroso protocolo de segurança alimentar da vigilância sanitária, o que mudou na pandemia foi o atendimento ao cliente, a gente disponibiliza álcool gel na entrada, lavatórios, distanciamento entre as mesas, cardápio digital, programação de reserva e tudo que possa evitar aglomeração. Os garçons estão sempre com máscara, além das contas que podem ser disponibilizadas pelo whatsapp e o pagamento através de cartão”, afirma Bruno.

Receptividade

O arquiteto Vinícius Guimarães veio da cidade de Penedo a trabalho e avaliou a estadia em um dos hotéis de Aracaju como segura para hospedagem, afirmando que logo no chek-in foi medida sua temperatura e o álcool gel estava disponível quando precisasse, além de observar vários avisos alertando sobre a proibição de aglomerações e o uso obrigatório da máscara.

Os selos também são distribuídos por segmentos e atividades. As agências de turismo, por exemplo, receberam 91 selos; guias de turismo cadastrados já são 86; já as transportadoras turísticas são 41. Por fim, vale destacar os oito organizadores de eventos, quatro locadoras de veículos para turistas, quatro guias de turismo e quatro parques temáticos que já estão cadastrados.

Acesso

Essa é a primeira etapa do Plano de Retomada do Turismo Brasileiro, coordenado pelo Ministério do Turismo, com o objetivo de diminuir os impactos da pandemia e preparar o setor para um retorno gradual às atividades.

Para ter acesso ao selo, as empresas e guias de turismo precisam estar devidamente inscritos no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos). O site para a realização do cadastro é: www.turismo.gov.br/seloresponsavel. Para mais informações, o prestador de serviços pode buscar esclarecimentos junto à Setur, através do e-mail: [email protected], ou pelo Whatsapp (79) 99849-5854.