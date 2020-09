Na noite dessa terça-feira, 15, o Grupamento Especial Tático de Motos (GETAM) prendeu três homens pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, no bairro José Conrado de Araújo, zona Oeste de Aracaju.

A guarnição realizava patrulhamento no bairro Siqueira Campos e foi informada por populares que três indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles aparentava estar armado, teriam entrado em um micro-ônibus que fazia a linha Aracaju-Laranjeiras.

O veículo foi alcançado pelos militares na Avenida Oswaldo Aranha, onde foi feita a abordagem dos três suspeitos, que não portavam documentos e recusaram-se a informar seus dados. Com um dos jovens foi encontrado um revólver calibre.22, com três munições, que supostamente seria utilizado num assalto ao micro-ônibus em que estavam.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Plantonista para os procedimentos legais cabíveis.

SSP