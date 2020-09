Homem cai de telhado, morre e espera 14 horas pelo IML em Porto da Folha

Um homem identificado como João Kennedy, 26 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (28) após cair de cima de um telhado em um ginásio de esporte no município de Porto da Folha, onde ele prestava serviço para uma pessoa.

As informações são de que após a queda, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito.

Segundo informações passadas por populares, o acidente foi registrado por volta das 16:50h e o corpo ficou no chão à espera do IML que chegou ao local por volta das 7 horas desta terça-feira (29).

João Kennedy morava em Aracaju, no bairro Santa Maria e deixa uma filha de cinco anos.