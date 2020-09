Policiais penais prenderam o ex-presidiário Francisco José Ferreira dos Santos, 28. Ele foi flagrado ao tentar lançar cinco pacotes, contendo celulares e drogas, por cima do muro do Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza (Premabas), nessa segunda-feira, 7. Contra o detido, também existiam dois mandados de prisão em aberto.

De acordo com a direção da unidade prisional, ele foi flagrado pelo policial que estava na guarita. O suspeito desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir do local. As equipes fizeram o cerco, que resultou na prisão de Francisco José. Com ele, foram apreendidos 20 aparelhos celulares e 150g de maconha.

Após consultas, também contatou-se que, além de ex-presidiário, contra ele existiam dois mandados de prisão em aberto, pelas práticas de roubo e de homicídio. Diante do flagrante e das sentenças judiciais, ele foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Tobias Barreto.

SSP