No início da tarde desta quarta-feira, 16, policiais civis e militares realizaram uma operação conjunta que resultou na prisão em flagrante de Givaldo Moura dos Santos, pelo crime de tráfico de drogas. A ação aconteceu na região conhecida como “Travessa da Bica”, no município de Lagarto.

De acordo com o delegado Alisson Lial, foram apreendidos dois tabletes de maconha, dez buchinhas da droga prontas pra comercialização, um celular e a quantia fracionada de R$ 63,00.

Segundo os policiais, Givaldo já estava sendo investigado pelo Departamento de Narcóticos (Denarc) da cidade de Lagarto. A prisão desse suspeito é resultado da parceria entre as policiais no combate ao tráfico no município.

SSP