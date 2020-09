A realidade do isolamento social imposta pela pandemia do novo coronavírus alterou drasticamente a forma de trabalho na maioria das empresas.

Esta situação demonstrou o atraso tecnológico que muitas companhias – ou alguns departamentos – ainda têm, mesmo que estejamos vivendo a era da quarta revolução industrial. Especificamente, no setor de RH, muitas companhias foram obrigadas a apostar em novas tecnologias de gestão de pessoas.

De acordo com a gerente de Pessoas & Cultura do DOT digital group, Ana Paula Baseggio Lehmkuhl, o setor de RH das empresas precisa acompanhar as mudanças da sociedade para se enquadrar nessa nova realidade de isolamento social.

Aumento dos processos remotos

“Os RHs precisaram se adequar rapidamente às novas formas de trabalho, estimulando a agilidade e a melhor comunicação em todas as áreas. Com o distanciamento social, esta área teve de encontrar novas formas de fazer o que já fazia: recrutar, integrar, engajar, capacitar, dar feedbacks em uma nova realidade.

Para isso, foi necessário se digitalizar e encontrar tecnologias que permitissem realizar cada um desses processos a distância”, explica a especialista ao portal Economia SC.

Para Ana Paula, porém, apesar do atual atraso, a pandemia fez com que a realidade do RH das empresas começasse a mudar rapidamente.

“Com o cenário de distanciamento social, o foco deve estar em proporcionar uma experiência sem limitação de tempo e lugar, o que é possível viabilizar por meio de ferramentas que permitem realizar todo o processo com a mesma qualidade e eficiência do presencial”, completa Lehmkuhl.

Novas realidades

Um pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva mostra que apenas 21% das empresas ouvidas já utilizavam métodos inovadores em processos de RH antes da pandemia.

No entanto, com o novo cenário, 47% das empresas estão se movimentando para modernizar seus departamentos de recursos humanos.









A preocupação com as mudanças é justificada, uma vez que 35% das empresas consultadas pela pesquisa afirmaram já ter perdido candidatos por conta da demora no processo de contratação ou pela burocracia no processo seletivo.

Curiosamente, os mesmos 35% afirmam que não permitem sequer o envio de documentos por meio digital, e em 31% das empresas o colaborador precisa comparecer pessoalmente no setor de RH ao menos duas vezes no momento da contratação.

Ainda de acordo com a pesquisa, para 97% dos profissionais de RH, as tecnologias digitais podem acelerar o tempo de admissão e reduzir os custos do setor. No entanto, para quase metade das empresas (49%), esta não é uma prioridade da gestão.

Segundo o levantamento, com o isolamento social, 64% das empresas mantém todos ou a maioria dos seus colaboradores em home office.

Antes da pandemia, menos da metade das empresas (47%) possuía sistema de trabalho remoto, sendo periódico ou para momentos de necessidade.

Para enfrentar os desafios do cenário atual e o futuro pós-pandemia, grandes corporações estão adotando algumas estratégias em seus departamentos de RH. Confira algumas a seguir.

Tendências para RH que podem ser antecipadas pela pandemia

De acordo com o diretor de RH do Carrefour, Fabio Barbagli, em entrevista ao Centro Universitário Ítalo Brasileiro, podem ser destacadas quatro principais tendências que podem ser aceleradas pela pandemia do novo coronavírus:

Assimilar a cultura da empresa, mas trilhar o próprio caminho

A área de RH vem evoluindo ao longo do tempo. Alguns anos atrás, o setor era limitado à cultura da empresa e seus processos, tendo apenas o objetivo de garantir que tudo estava sendo seguido da maneira planejada.

Porém, uma tendência atual que será intensificada ainda mais no futuro próximo é o encorajamento da autonomia dos colaboradores. Estes devem construir seu próprio caminho dentro da empresa, o que é mais interessante para todos.

Inteligência emocional vs. qualificação

Neste cenário de mudanças rápidas, novas formas de trabalho estão surgindo, e as empresas estão cada vez mais valorizando as capacidades emocionais dos funcionários frente às suas capacidades técnicas.

Desta maneira, estudantes e profissionais precisarão dedicar mais tempo ao seu desenvolvimento emocional e mais atenção à sua saúde mental.

Saber lidar com suas emoções, expectativas e frustrações será tão ou mais importante do que uma especialização profissional.

Automatização com menos interação pessoal

A tecnologia tem a capacidade de simplificar e agilizar processos, e o setor de RH das empresas deve ficar atento a isso.

Diversos procedimentos que antigamente deveriam ser realizados presencialmente, como a entrega de documentos, hoje podem ser feitos de maneira digital.

Apesar de isso ser uma realidade já há décadas, uma forte cultura do presencismo ainda persiste na maioria das empresas brasileiras, uma situação que tende a mudar mais rapidamente com o cenário de pandemia.

Processos seletivos remotos

O recrutamento e a contratação de maneira digital já eram realidade antes da pandemia, mas apenas em situações específicas.

Porém, com o isolamento social, as empresas foram forçadas a apostar no recrutamento digital, que já é tendência em grandes corporações.

Neste sentido, é importante que o setor de RH das empresas e os candidatos às vagas reconheçam a importância dos meios de recrutamento digital, que devem ser encarados com a mesma seriedade que um processo presencial.