Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) deram cumprimento ao mandado de prisão de Everton Silva Marteis, conhecido como “Fio”, 32, no final da tarde dessa segunda-feira, 14, no bairro Farolândia. Ele é suspeito de integrar a organização criminosa de Rodrigo Bomfim de Souza, 34, detido em flagrante na manhã do último domingo, 13, quando transportava aproximadamente 1,5 kg de maconha do tipo “skunk”, em um carro.

De acordo com o delegado Dernival Eloi, Everton já possuía prisão decretada pela Comarca de Propriá. Essa sentença judicial está relacionada a uma operação deflagrada pelo Cope em 2018. Um segundo mandado de prisão foi decretado após a descoberta de que ele era o responsável pelo armazenamento da droga encontrada em uma casa, utilizada como depósito do grupo criminoso, no bairro Ponto Novo, na capital.

Na ação policial do domingo, foram apreendidos mais dois quilos de maconha e, aproximadamente, um quilo de cocaína, além de itens utilizados no acondicionamento dos entorpecentes. As investigações continuam em andamento para localizar e prender os demais integrantes da organização criminosa.

“Na manhã de domingo, os policiais do Cope receberam a informação de que um suspeito estaria transportando entorpecentes no Ponto Novo. As diligências foram empreendidas e, ao ser realizada a abordagem, o Rodrigo foi identificado transportando drogas. Posteriormente, uma residência foi identificada e lá foram encontradas mais substâncias entorpecentes. As diligências seguiram e os policiais identificaram o proprietário da residência. A casa e os entorpecentes pertenciam a Everton”, detalhou o delegado.

SSP