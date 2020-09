Policiais civis da Divisão de Narcóticos (Denarc) da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam em flagrante Adenilson Rezende dos Santos, 24, pela prática de tráfico de drogas. Os agentes também deram cumprimento ao mandado de prisão definitiva de Izaque Santos de Jesus, 28, acusado de roubo majorado. As prisões ocorreram na tarde dessa quinta-feira, 24.

De acordo com o delegado Khertton Rafael, os policiais investigavam denúncias da prática de tráfico de drogas ilícitas no bairro Mutirão, em Itabaiana, quando flagraram Adenilson Rezende em poder de certa quantidade de substâncias semelhantes à maconha e à cocaína.

Já o outro detido, Izaque Santos, irmão de Adenilson, foi capturado durante os desdobramentos da mesma ocorrência. Contra ele, havia um mandado de prisão definitiva em aberto, referente a roubo ocorrido em 2016. Ambos foram encaminhados à delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis a cada caso.