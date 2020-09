No início da tarde desta terça-feira, 1º, policiais civis da equipe da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e da delegacia do município de Capela cumpriram o mandado de prisão temporária contra um homem investigado pela prática do crime de estupro.

Segundo as investigações, o suspeito teria violentado sexualmente uma mulher portadora de transtorno mental, em meados do ano de 2016. Dessa forma, o Juízo de Direito da Comarca de Capela decretou a Prisão Temporária do investigado, que se encontrava foragido desde a época dos fatos.