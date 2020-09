No final da noite dessa terça-feira, 22, o Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) efetuou, no loteamento Santa Cecília, a prisão de José Carlos dos Santos Júnior, 27 anos. O homem, que já respondeu processo por participação em um homicídio, foi detido com um revólver calibre .32 e duas munições intactas do mesmo calibre.

Militares do BPRp, realizavam patrulhamento ostensivo motorizado pelo município de Nossa Senhora do Socorro, quando, durante deslocamento pelo loteamento Santa Cecília, avistaram um indivíduo expressando grande nervosismo e tentando se distanciar da equipe policial.

Diante da situação de suspeição, os policiais realizaram aproximação e efetuaram a abordagem. Foi encontrado com o suspeito um revólver calibre.32 e duas munições intactas do mesmo calibre.

Foi constatado ainda, após consultas, que José possuía passagem pelo sistema prisional por participação em um homicídio. O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes e apresentado por meio de Relatório de Ocorrência Policial.