Policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), nesse domingo, 6, prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas no bairro Santo Antônio, Zona Norte de Aracaju.

A equipe prendeu o suspeito durante rondas no bairro, por volta das 9 horas, após ele empreender fuga ao ver os policiais. Com ele, foram encontrados 33 papelotes com maconha, uma balança de precisão e dois celulares com restrição de roubo.

O suspeito, de 22 anos, foi encaminhado à Central de Flagrantes.

Fonte: ASCOM PM/SE