Na manhã deste domingo, 13, policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) apuravam denúncias de tráfico de drogas na zona sul da capital. No levantamento, prenderam em flagrante Rodrigo Bomfim de Souza Silva, 34, quando transportava aproximadamente 1,5 kg de maconha do tipo “Skunk” em um carro.

No prosseguimento das diligências, foi possível apreender ainda mais de dois quilos dessa mesma droga, aproximadamente um quilo de cocaína, além de diversos aparatos para acondicionamento dos entorpecentes. O material ilícito estava armazenado em uma casa que era utilizada como depósito para o grupo criminoso que Rodrigo integra.

As investigações continuam em andamento para prender os demais integrantes que compõem a organização criminosa.

SSP