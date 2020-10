Nesta quarta-feira, 30, a ação do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) e do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) resultou na prisão de um homem por suspeita de roubo e na apreensão de um veículo no Bairro Santo Antônio, Zona Norte de Aracaju.

Na madrugada, por volta das 3h, equipes da Polícia Militar tomaram conhecimento sobre o roubo de um veículo no Bairro Atalaia. Após as informações, policiais militares do BPRp e do BPTur, com a ajuda das câmeras de videomonitoramento do Ciosp, iniciaram o acompanhamento tático ao veículo. Na fuga, o condutor perdeu a direção e colidiu em um poste na Avenida Simeão Sobral, esquina com a João Ribeiro, no Bairro Santo Antônio.

Devido aos ferimentos, o condutor foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) e, logo em seguida, à Central de Flagrantes para providências cabíveis. A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) atuou na cena do acidente.

Fonte: ASCOM PM/SE