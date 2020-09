A pré-candidata a vice-prefeita do município de Poço Verde, dona Elza, morreu vítima de infarto nesta quarta-feira, 16, momentos antes de chegar para a convenção partidária que iria homologar sua candidatura. Ela iria compor a chapa majoritária, liderada pelo atual prefeito da cidade e candidato à reeleição, Iggor Oliveira (PSD).









Numa rede social, o prefeito Iggor Oliveira lamentou a morte da amiga e disse que estava com o coração “dilacerado”. “Meu coração, neste momento, está dilacerado. Quando definimos o nome de Dona Elza, recentemente, senti como se tivesse encontrado uma paz, um sentimento de uma mãe me ajudando a cuidar do nosso povo”, declarou

Na publicação, o atual gestor do município também desejou força para os demais amigos e familiares. “Peço a Deus que a ilumine, fortalecendo o meu irmão Evislan, Seu Zeca, Laininha, Binho e todos os familiares. Não consigo imaginar a dor de um dia como esse”, escreveu.

O governador do estado, Belivaldo Chagas, também lamentou a morte de dona Elza. Também numa rede social, Belivaldo escreveu: “Dona Elza estava indo justamente a caminho da convenção para homologar a sua pré-candidatura, quando acabou sofrendo um infarto e não resistiu. Ainda muito abalado, deixo aqui as minhas palavras de conforto para todos os familiares e amigos de Elza, que era uma pessoa muito querida pelos moradores de Poço Verde, e que Deus há de tê-la num bom lugar, porque ela merece”.

Fonte: João Paulo Schneider