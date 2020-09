A Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), através do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), realizou a pesquisa comparativos de preços dos produtos da cesta básica. O principal objetivo é auxiliar os consumidores e proporcionar um panorama dos preços médios dos itens.

A coleta dos dados ocorreu nos dias 15 e 16, em oito estabelecimentos comerciais, na capital. Foram averiguados os preços aplicados para 50 itens, segmentados, na tabela comparativa, como produtos de alimentação, carnes e frios, horta e pomar, higiene pessoal, além dos itens relacionados à limpeza doméstica.

O coordenador do órgão municipal de proteção ao consumidor, Igor Lopes, explica que a pesquisa foi motivada pelo anúncio de alta de preço de alguns itens, entre eles o arroz, o óleo de soja e o leite. “Essa elevação de preço atingiu esfera nacional e os consumidores de Aracaju, passaram a apresentar suas denúncias”, indicou.

Ele reforça que todas as denúncias são devidamente apuradas. “Dando continuidade ao trabalho intenso que vem sendo realizado desde o início da pandemia, as equipes de fiscalização, seguem comparecendo aos supermercados e solicitando a documentação necessária para apurar se a elevação é ou não, abusiva.

O Procon Aracaju informa, ainda, que as variações e os preços constatados são referentes aos dias em que foi realizado o levantamento, estando sujeitos à alteração. Além disso, os supermercados de uma mesma rede podem praticar preços diferentes.

Para o esclarecimento de dúvidas ou realização de denúncias, os consumidores podem entrar em contato através do SAC 151, que está disponível em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou através do telefone 3179-6040. É possível, também, encaminhar as solicitações através do e-mail [email protected].

