Na manhã desta quinta-feira,10, o diretor presidente da Associação Brasileira de Promotores de Eventos – Seccional Sergipe, Fabiano Oliveira, e integrante do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), participou de uma reunião com o Governo do Estado para avaliar a situação da pandemia e tratar da retomada gradativa das atividades especiais em Sergipe.

Ficou decidido que a partir do dia 21 de setembro inicia a retomada dos eventos no estado com a autorização de eventos públicos e privados de pequeno porte, de até 100 pessoas, em espaços abertos ou fechados com capacidade de ocupação de até 50% do ambiente. Os teatros podem ser liberados para colações de grau também respeitando este limite e os eventos na modalidade drive-in também serão liberados a partir de 14 de setembro.

Entre as regras para essa liberação inicial estão que os participantes desses eventos possam ser facilmente rastreados pelo anfitrião ou organizador através de convites nominais ou de inscrição prévia. Os convidados terão que permanecer prioritariamente sentados e também terão que obedecer o distanciamento mínimo de 2 metros entre as mesas e 1 metro entre as cadeiras que compõem a mesa, além do uso de máscaras e higienização constante com álcool gel.

A realização é de no máximo um evento diário por ambiente com cumprimento obrigatório de protocolo geral e específico elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde. O Estado de Sergipe está diminuindo bastante o ritmo da pandemia neste mês de setembro. As taxas de ocupação das UTI’s estão com 42% na rede pública e 25% na rede privada. A diretoria da Abrape Sergipe solicitou ao governo que, caso continue o pico desta forma, ocorra a liberação de música voz e violão a partir do dia 25 de setembro e a liberação dos teatros para eventos e palestras.

