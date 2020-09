Diversificar a carteira de investimentos é uma das formas mais inteligentes e eficientes de proteger o seu dinheiro. Quando se fala em diversificar, é possível incluir também investimentos no exterior, como em ivvb11 ações.

Pode parecer complicado ou até distante, mas investir em grandes empresas americanas sem sair do Brasil e comprando ativos é possível e essa opção de investimento ter se tornado cada vez mais popular.

Você sabe o que é o ivvb11 e como investir nesse ativo? Confira mais sobre ele agora mesmo!

O que é ivvb11?

O ivvb11 é um fundo de índice, o ETF. Os ETF, ou Exchange Traded Funds são fundos negociados na Bolsa de Valores, com maior liquidez e baixa taxa de administração quando comparados a fundos tradicionais.

Dessa forma, o ivvb11 é um fundo que reflete a performance do índice Standard & Poor’s 500, o S&P500, um indicador americano que reúne 500 empresas de capital aberto dos Estados Unidos, entre setores de tecnologia, varejo, indústrias, saúde, entre outras.

Entre as 500 empresas estão gigantes como Apple, Google e Microsoft, além de Amazon, Johnson & Johson, Visa, entre outros.

O S&P500 é considerado um dos principais índices acionários do mundo, ao lado do Dow Jones e do Nasdaq e o seu diferencial é o poder de diversificação.

Sendo assim, o ivvb11 é uma forma de investir em ações americanas sem precisar sair do Brasil e nem abrir uma conta em corretoras do exterior.

Como funciona o ivvb11?

Por ser parte do ETF, O ivvb11 funciona a partir da compra de uma cota, que é o pacote de acesso entre as 500 empresas do fundo.









O ivvb11 têm cotas negociadas na B3 como ações e é possível vender a cota a terceiros nesse mesmo ambiente. Diferentemente de ações, que podem ter isenção de Imposto de Renda, as vendas com lucro em ETFs são taxadas em 15% pela Receita Federal.

Para investir no ivvb11 é preciso adquirir um lote com 10 cotas e é preciso considerar a cotação atual para a cotação. É possível comprar lotes fracionados, mas torna-se menor a liquidez na hora da venda.

As cotas são vendidas em reais após conversão do dólar com base na taxa PTAX, calculada pelo Banco Central. O investimento ao ivvb11 pode ser feito através de corretoras ou de forma online, via home broker.

Vale a pena investir no ivvb11?

Para que ainda não investe no exterior e tem receio de arriscar, o ivvb11 é uma boa alternativa e acessível para muitos perfis. Porém, como todo investimento, ele conta com vantagens e desvantagens e é preciso entender sobre os pontos.

Vantagens

Proteção cambial: no caso de alta de dólar, o índice tende a valorizar e ter esse ativo pode ser uma estratégia hedge cambial. Vale ressaltar que o dólar é uma das moedas mais fortes do mundo e pode te ajudar na proteção do patrimônio contra a desvalorização do real.

Exposição a outros tipos de economia: o Brasil ainda possui uma economia com grandes mudanças e estável, enquanto os EUA contam com um pouco mais de estabilidade, o que torna vantajoso investimentos. Dessa forma, ao ter investimentos no mercado americano, sua carteira tende a sofrer menos com as crises internacionais.

Diversidade global e setorial: é uma grande chance de investir em gigantes mundiais, de diversos setores da economia.

Baixo custo de gestão: investir no ivvb11 oferece custos baixos ao investidor, sendo cobrado uma taxa de administração de 0,24% ao ano, muito menor do que taxa de fundos de ações de gestão ativa, por exemplo.

Desvantagens

Ausência de dividendos: por ser um fundo de índice não são distribuídos dividendos, que são reinvestidos no próprio fundo.

Impossibilidade de escolher ativos: ao investir em um ETF não é possível escolher empresas individualmente, ou seja, o investidor se expõe ao grande grupo de empresas americanas.

Vale a pena refletir em qual percentual da sua renda pode ser investido ao ivvb11, contar com corretoras de confiança e comprar o ivvb11 no home broker de forma facilitada. Em pouco tempo é possível investir e expandir sua carteira para fora do Brasil.

Você já conhecia o ivvb11? Agora que sabe mais sobre ele, ele pode ser uma realidade em seus investimentos? Reflita suas vantagens e desvantagens e faça seu dinheiro trabalhar para você!