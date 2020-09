Uma criança de quatro anos morreu após ingestão de veneno contra rato. O caso foi registrado nesta quinta-feira (3) pelo Instituto Médico Legal de Sergipe (IML).

Segundo informações passadas pela Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju, o menino teria dado entrada no Hospital Fernando Franco, no Conjunto Augusto Franco, com parada cardíaca. Após 45 minutos, o quadro foi revertido e a criança chegou a ser entubada, mas teve uma segunda parada cardíaca e não resistiu.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que já instaurou inquérito, e segue a linha de investigação direcionada à possibilidade de ter ocorrido um homicídio culposo. Não está descartada a possibilidade de homicídio doloso.

