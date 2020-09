De acordo com o World University Rankings 2021, divulgado pelo Times Higher Education (THE) , a Universidade Federal de Sergipe está entre as 8 melhores instituições do Brasil e aparece como a melhor da região Nordeste. O ranking é considerado um dos principais rankings universitários do mundo e realiza análises sobre o desempenho de universidades em 93 países e regiões desde 2004.

Essa foi a primeira vez que a UFS foi classificada na pesquisa. E entre as outras cinco universidades brasileiras estreantes neste ano, foi a única a aparecer como uma das 8 melhores no Brasil, ocupando posição no bloco 601-800 no ranking geral.

“Existe um prazo e as informações que o THE utiliza são alimentadas pela equipe da Coordenação de Planejamento e Avaliação Acadêmica (Copac), centralizando dados de todas as unidades acadêmicas. A universidade mostra sua qualidade através de uma comparação internacional e os próprios indicadores do governo federal mostram que a UFS tem crescido bastante. É mais uma análise comparativa que reafirma a importância que tem a UFS, não só na produção de conhecimento do ensino, mas também na produção de conhecimento para a ciência”, afirma o coordenador da Copac, Kleber Fernandes de Oliveira.

Foram considerados cinco indicadores principais: pesquisa, perspectiva internacional, ensino, citações em pesquisas e renda da indústria. Segundo o THE, 13 indicadores de desempenho são utilizados para fornecer as comparações mais abrangentes sobre cada universidade.

“É uma grande felicidade receber esse resultado de uma instituição externa, que avalia o resultado do trabalho da universidade em termos de ensino, pesquisa e extensão. Isso nos coloca em um ranking dentre universidades de destaque internacional, com ações mostrando a importância e a relevância dos trabalhos realizados dentro da nossa instituição”, explica o vice-reitor da UFS, Valter Joviniano.

O pró-reitor de Pós-graduação e Pesquisa, Lucindo Quintans, fala que a sensação de está no ranking é indescritível “A universidade chegar numa colocação dessa a frente de várias instituições muito mais consolidadas e antigas, com orçamentos mais robustos, mostra que houve muito investimento em Ciência e Tecnologia, na área da Graduação e Pós-Graduação e Extensão. Isso combina com o projeto que a universidade vem fazendo no sentido de consolidar suas ações e também de torná-la cada vez mais internacional”.

Latin America University Rankings 2020

No ranking de universidades latino-americanas do THE, a Universidade Federal de Sergipe apareceu como, 1ª do Brasil e 9ª geral no quesito citações. Nos demais critérios, a UFS ficou na 62º posição, à frente ou muito próxima de outras grandes universidades da região, como a Universidade Autônoma do Chile (61º), a Universidade Federal do Pará (64º), a Universidade Autônoma do Estado do México (67º) e a Universidade Federal de Juiz de Fora (70º).

