A Black Friday 2020 está chegando! Falta pouco mais de um mês para uma das melhores liquidações do ano. E você está preparado? Ainda tem dúvidas de como aproveitar as ofertas? Então, leia este artigo, separamos cinco dias para que você possa aproveitar a Black Friday da maneira correta.

Esse período de liquidações é conhecido em todo o mundo e já virou uma febre no Brasil. A Black Friday é uma maneira de evitar o estresse financeiro no fim do ano e conseguir comprar tudo o que você precisa.

Confira abaixo as nossas dicas para você aproveitar a Black Friday:

Abuse dos comparadores de preços!

Infelizmente, a Black Friday no Brasil ainda é repleta de ofertas enganosas. A ferramenta Black Fraude criada pela startup Reduza, monitorou os preços de 39.167 ofertas na Black Friday 2019. Destas, apenas 13.720 ofertas tinham o menor preço em relação aos últimos 30 dias.

Um levantamento feito pelo site Reclame Aqui mostrou que o principal motivo das reclamações dos consumidores durante a Black Friday foi a propaganda enganosa, alvo de 28,3% feitas por usuários no site. Por estes números dá para entender o quanto é importante comparar os preços antes de fazer suas compras.

Existem diversos sites comparadores de preços que podem lhe ajudar a otimizar a sua pesquisa pelas melhores ofertas. Estas plataformas têm ferramentas que podem lhe mostrar o histórico de valor de um produto nos últimos seis meses. Ainda é possível definir alertas para ser avisado quando produto desejado baixar de preço.

Verifique se o site é confiável

Nem sempre tudo o que parece é confiável! É importantíssimo prestar atenção aos detalhes, principalmente, em períodos como a Black Friday onde somos bombardeados por promoções. O site Reclame Aqui geralmente faz uma lista com as lojas não confiáveis para compras na Black Friday.

Também é possível encontrar listas semelhantes no site do Procon de sua cidade. Outro ponto importante é checar se o site possui certificado SSL e selos de segurança, o que garante a proteção dos seus dados durante a compra.

Outra dica é recorrer a ferramenta anti golpe da Black Fraude que pode lhe a identificar possíveis golpes em sites duvidosos, evitando que você coloque seus dados em mãos erradas por engano.

Tenha uma lista de prioridades

Outra dica fundamental para aproveitar bem a Black Friday é ter uma lista de prioridades. Isso é fundamental para não esquecer de comprar nada importante durante a liquidação. Na Black Friday, o número de ofertas é muito grande e se não tivermos um bom planejamento, acabamos gastando mal e não resolvendo os nossos problemas.

Por isso, você deve ter foco. Faça uma lista de suas prioridades, aqueles produtos que você tem que comprar na Black Friday. Estes devem ser os seus primeiros alvos no dia do evento. Busque as melhores promoções e faça as compras das suas prioridades, somente depois você pode conferir ofertas de outros produtos.

Assim, você não esquece nada e respeita o seu orçamento. Isso é fundamental para não entrar o próximo ano com dívidas que você não pode pagar. Tenha consciência para fazer as compras necessárias primeiro e caso sobre dinheiro comprar outros produtos que você deseja.

Antecipe as compras de Natal

Se o seu orçamento é bastante generoso ou você não tem tantas prioridades de compra na Black Friday, uma boa dica é antecipar as compras de Natal. Geralmente, no fim de ano, a procura é muito grande, principalmente, no comércio de rua.

Então, se você deseja evitar filas e promoções, que muitas vezes não são tão vantajosas, a Black Friday é um excelente momento para as compras de Natal. Dessa forma, você não precisa deixar nada para cima da hora e ainda aproveitar boas ofertas.

Se cadastre nas newsletters de suas lojas favoritas

Nossa quinta e última dica é que você se cadastre nas newsletters de suas lojas favoritas. Essa pode ser a melhor forma de comprar com bom desconto em uma loja que você confia. Geralmente, quem se cadastrar na newsletter da loja costuma receber promoções exclusivas.

Estas ofertas são mais vantajosas do que as divulgadas para o público na Black Friday. Com o intuito de fidelizar os clientes que assinaram a newsletter, as lojas costumam oferecer promoções mais vantajosas para estimular as compras e aumentar o ticket médio da venda.

Isso é uma grande vantagem, principalmente, se você deseja comprar vários produtos de uma mesma loja. Assim, você pode aproveitar um desconto generoso e aliviar o seu orçamento.

Com estas cinco dicas, você poderá se preparar a próxima Black Friday corretamente. Não perca de vista as melhores ofertas, siga tudo o que falamos no texto e com certeza você terá um saldo positivo no evento deste ano. Comece agora a planejar a sua Black Friday, afinal faltam poucos dias para uma das principais liquidações do ano.