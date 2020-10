É fato que ninguém sabe o dia de amanhã, mas para que ele seja mais confortável é essencial se planejar financeiramente. Seja para viagens, estudos ou aposentadoria, é preciso traçar metas, poupar, investir no mercado financeiro, na previdência complementar e em outras formas de renda futura.

O quanto você tem se planejado e traçado estratégias para suas metas de curto, médio e longo prazo? Para te ajudar a descomplicar essa tarefa, reunimos 5 dicas para sua maior tranquilidade no futuro financeiro. Confira!

1. Faça um diagnóstico financeiro e defina suas metas

A primeira etapa para um planejamento financeiro, seja para o momento atual ou para o futuro é fazer um diagnóstico de suas finanças. Nesse ponto, é preciso avaliar sua saúde financeira, entender o quanto entra e o quanto sai de seu orçamento para buscar um equilíbrio.

Mapeie seus gastos fixos, como aluguel, mensalidades, contas e os variáveis, ponha na ponta do lápis suas dívidas, parcelamentos e sua renda. Com essa visão, será possível entender onde é possível cortar, o que é prioridade para pagamento, como dívidas de cartão de crédito e buscar deixar as contas no azul mensalmente.

O diagnóstico é o ponto de partida para seu planejamento. Com ele feito, defina suas metas e objetivos de curto, médio e longo prazo. Com isso você conseguirá definir o quanto deve ser aplicado e poupado para cada um dos seus sonhos.

2. Pague suas dívidas

Com um diagnóstico financeiro em dia é possível entender suas dívidas, atrasos e necessidades de pagamento. Esse deve ser o foco inicial, afinal, não adianta querer planejar o futuro com grandes pendências atuais.

Ter as contas em dia é o primeiro passo antes de pensar em rendimentos futuros, portanto, avalie seus atrasos, veja o que é possível quitar rapidamente, renegocie o que for possível e fuja de novos comprometimentos financeiros.

3. Defina o quanto poupar mensalmente

Com seu planejamento financeiro em dia torna-se possível entender o quanto é comprometido mensalmente de seu dinheiro e o quanto é viável poupar. Lembre que, seja para realizar seus objetivos de viagens, estudos e moradia, quitar dívidas ou para garantir um futuro financeiramente saudável, é impossível viver sem poupar.

É preciso separar quantias financeiras que serão guardadas para o seu futuro. Estipule o quanto será retirado de seu salário para guardar e coloque essa como uma renda comprometida do seu mês.

Lembre-se que poupar vai além de economizar. Economizar diz sobre reduzir gastos mensais, já poupar é tirar uma parte do que você ganha mensalmente e guardar em poupança ou outros rendimentos.

4. Invista

Poupar é importante, mas é preciso ir além e não deixar o seu dinheiro parado. Para garantir um melhor futuro financeiro é preciso fazer o seu orçamento trabalhar para você e girar esse capital.

Sendo assim, é importante pensar além da poupança e buscar aplicações que deem melhores resultados. Muitas são as possibilidades de investimentos no mercado atual, como renda fixa, variável, Tesouro Direto, Bolsa de Valores, CDB, COE, previdência privada, ações, fundos imobiliários e muitos outros.

É importante pesquisar sobre as possibilidades, entender o seu perfil de investidor para encontrar investimentos que façam sentido para os seus objetivos.

5. Tenha uma reserva de emergência

Traçar planos para o futuro, poupar e investir para ele é importante, porém, não se pode esquecer do presente. Infelizmente, imprevistos podem acontecer e não é possível prever crises financeiras, desemprego, gastos extraordinários, entre outros.

Portanto, ter uma reserva de emergência é indispensável e ela deve ser o suficiente para suprir suas necessidades em casos inesperados que te impeçam de ganhar seu orçamento mensal como programado.

A reserva de emergência também pode ser aplicada para garantir liquidez e dinheiro disponível no momento de necessidade. Vale a pena pensar em estratégias de CDB, fundo com liquidez diária ou as famosas poupanças.

Se planejar financeiramente é essencial para garantir um futuro com maior tranquilidade, em que seja possível realizar sonhos e conquistar suas metas, sejam elas quais forem.

É preciso ter em mente que alguns momentos da vida exigem mais economia do que outro, mas lembre-se que para grandes conquistas, é preciso remanejar as contas e abrir mão de gastos supérfluos para suas metas.

Como está o seu planejamento financeiro atual e o quanto ele está pensando no futuro? Aproveite nossas dicas e comece a colocar em prática sua organização financeira agora mesmo!