Foi preso ontem o candidato a vereador por Carira, Vanzinho. De acordo com o capitão Wagner, da Polícia Militar, a PM recebeu uma denúncia através do 190 e uma guarnição foi até o povoado Altos Verdes.

O candidato foi abordado em seu veículo, quando os policiais encontraram a quantia de 15.300,00 e material de campanha.

O candidato estava com dinheiro na cueca. O dinheiro foi encontrado em uma sacola dentro da cueca.

Vanzinho reside no povoado e foi conduzido pelos policiais em seu próprio veículo. Neste momento, ele está prestando depoimento ao delegado Alexandre Felipe, que abrirá um inquérito para apurar a denúncia do crime de compra de votos. Também será apurado se o candidato majoritário Dr Robson estava no povoado junto com Vanzinho.

Fonte NE