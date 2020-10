Nessa quarta-feira, 7, a Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) registrou um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta, na avenida Tancredo Neves.

A colisão traseira ocorreu por volta das 17h20, e o condutor da motocicleta, que conduzia o veículo com CNH vencida desde 2008, foi conduzido ao hospital pelo Samu.

O motorista do automóvel realizou exame de alcoolemia e foi constatada a não embriaguez, sendo liberado no local.

SSP