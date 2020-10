Em três meses, as Delegacias de Campo do Brito, Macambira e São Domingos contabilizaram 45 prisões. As ações policiais que resultaram nas detenções, além de terem contado com o apoio de outras forças de segurança, são decorrentes das investigações de crimes como roubo, furto e associação criminosa. No período, também foram registradas prisões relacionadas ao desaparecimento de uma jovem na Serra da Miaba.

Dentre as investigações que resultaram nas operações e prisões registradas no período estão ações como a Operação O Poder da Esperança, que foi desencadeada após o desaparecimento de uma jovem na Serra da Miaba, em São Domingos. Na ação, também foram feitas perícias e reconstituição, que resultaram nas prisões de seis envolvidos no caso, que ocorreu entre o final de setembro e início de outubro.

Além dessa ação policial, também ocorreu a prisão de um suspeito de estupro, que praticava o crime de “sextorsão”. Já na Operação Bonnie e Clyde, foi desarticulada uma associação criminosa que praticava furtos em mais de 20 cidades do estado. Na Operação Sétimo Mandamento, nos últimos 30 dias, 16 pessoas foram presas pela prática de roubo. Já na Operação Argonautas, seis investigados foram presos por integrarem uma associação criminosa armada.

A Polícia Civil destaca também que a população pode contribuir com as investigações e consequente localização de suspeitos de ações criminosas e elucidação de crimes. Informações e denúncias podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

SSP