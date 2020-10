Você já ouviu falar em FOF? No mundo dos investimentos esta sigla é conhecida por muitos. FOF significa Fundos de Fundos. Os fundos de investimentos (FIs) são carteiras que possuem diversos títulos ativos em sua composição, o que torna esse tipo de aplicação uma excelente maneira de diversificar a carteira de investimentos.

Entre os fundos de investimentos, estão os FOFs. Aqui vamos lhe explicar melhor como este investimento funciona, quais são as suas principais vantagens e desvantagens. Será que vale a pena? Confira no artigo.

O que são FOFs?

Os Fund of Funds, em português, Fundo dos Fundos são uma modalidade de investimento bastante indicada para que deseja diversificar sua carteira de aplicações. Pelo nome, já dá para entender um pouco como os FOFs funcionam. Estes fundos acumulam aplicações de diversos fundos de investimentos.

Resumindo, ao comprar a cota de um FOF, você está aportando capital em diversos outros fundos de investimentos de uma única vez. É semelhante com o que acontece entre ações e FIs, já a aplicação em um fundo lhe dá acesso a diversas ações em uma única aplicação.

Especialistas dizem que os FOFs são uma forma de terceirizar a gestão de recursos de um FI. Quando um fundo compra cotas do outro, a gestão desse fundo é feita pelo seu próprio gestor. Assim, a gestão do FOF não fica na mão de uma única pessoa, mas de vários profissionais, o que diminui as chances de um erro prejudicar todo os ativos do fundo.

Aplicar o dinheiro em FOFs aumentam a acessibilidade aos fundos de investimentos, principalmente, porque alguns fundos existem um aporte inicial elevado, o que acaba freando uma adesão maior de investidores. Nos FOFs, o aporte inicial é mais baixo e dá acesso a cotas de diversos fundos de investimentos.

Como funcionam os FOFs na prática?

Os FOFs funcionam da seguinte forma: o gestor compra as contas de um fundo de investimentos através do capital levantado por todos os cotistas. Assim, um fundo adquire cotas de outras fundos, por isso o nome “Fundo dos Fundos”.

A carteira de um FOF possui diversas cotas de outros fundos, de acordo com as suas limitações financeiras. Quanto maior for o aporte dos cotistas, mais cotas de outros fundos poderão ser compradas.

Investidores que queiram diversificar sua carteira tem nos FOFs, uma boa opção para isso. Muitos investidores iniciantes estão aplicando dinheiro em FOFs. A dica é apostar nos fundos que tenham uma boa gestão e mostrem resultados consistentes.

Assim como os Fundos de Investimentos, existem FOFs de diversos tipos, como por exemplos, FOFs de renda fixa, FOFs imobiliário, FOFs de ações, entre outro. Essa divisão em categorias acontece porque a regra é que os fundos invistam apenas em cotas de fundos que ele esteja inserido.

Depois de tudo o que você já leu sobre FOFs, o que você achou? Bom, o que podemos dizer é que como qualquer outro investimento, os Fundos dos Fundos possuem prós e contras. Confira abaixo as principais vantagens e desvantagens dessa modalidade de investimento:

Vantagens

Diversificação do investimento – A maior vantagem dos FOFs é a diversificação da carteira de investimentos. Ao investir em um FOF, o investidor passa a ter acesso a cotas de diversos fundos de investimentos. Muitos FOFs costumam ter entre 10 e 20 fundos em sua carteira, o que aprofunda a diversificação de investimentos.

Segurança – Um FOF com bom número de cotas de outros fundos se torna um investimento mais seguro. Ele não depende apenas de um único gestor. Isso diminui as possibilidades de que um erro de gestão possa prejudicar o FOF como um todo.

Desvantagens

Controle de gestão – Os gestores têm autonomia para escolher ativos, e claro, eles podem cometer erros ou investir em fundos que você não aprove, e você não poderá fazer nada quanto a isso porque os cotistas não têm nenhum controle sobre a gestão.

Taxas – Assim como fundos de investimentos, os FOFs cobram uma taxa de administração, e em muitos casos, também cobram uma taxa de performance. O problema nos FOFs, os custos de outros fundos são repassados ao investidor. Então, é importantíssimo, saber o percentual da taxa de administração cobrada.

Como podemos perceber, os Fundos dos Fundos são excelentes opções para quem deseja diversificar a carteira de investimentos. Se você quer investir em muitos ativos de uma única vez, os FOFs podem ser a melhor solução.

A nossa dica é que, além de avaliar os prós e os contras de um FOF, avalie a consistência do fundo e qualidade da gestão. Isso pode lhe ajudar a entender o desempenho dos fundos que compõe o FOF e lhe dar um indicativo da rentabilidade do investimento.

Acredito que você tenha entendido como os FOFs atuam no mercado. O mercado de investimentos está aberto a diversas alternativas, os Fundos dos Fundos são uma delas. Estude bastante sobre essa modalidade de investimento para investir com segurança.