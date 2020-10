O incêndio na loja Eggo Shoes, nesta quarta-feira (21), no shopping Jardins, se iniciou com uma lâmpada que se queimou no depósito e daí provocou curto circuito, segundo informação de um dos empresários que também tem loja no local. Quando a brigada do shopping chegou as chamas já estavam incontroláveis, principalmente em razão do grande volume de fumaças.

Outras lojas não foram atingidas, porque as chamas subiram e atingiram o telhado do shopping Jardins, causando um volume denso de fumaça e fuligem o que causou medo e houve e ordem de evacuar a todos, inclusive o fechamento de todo o prédio. O Jardins deve abrir nesta quinta-feira (22), mas com isolamento do corredor em que se deu o incêndio.

Momento do incêndio – A loja em que se iniciou o incêndio foi a Eggo Shoes e houve tentativa de debelar com uso de extintores. Não há dados sobre feridos. Um repórter do Faxaju Online, que tentou entra por trás do shopping, foi impedido por seguranças. No momento todas as luzes do shopping foram apagadas e um carros da empresa estava de plantão.

A Eggo Shoes fica no corredor que leva às lojas Riachuelo e um empresário lojista admitiu que outras lojas tenham sido atingidas, o que não aconteceu. Por volta das 19:20 horas havia apenas fumaça e expectativa de que o fogo havia sido debelado. Muitas ambulâncias do Samu estavam no local, mesmo assim não há notícias sobre atendimentos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, logo no inicio do incêndio, todas as lojas foram fechadas e funcionários e pessoas que faziam compras foram obrigados a deixar o prédio. No momento o incêndio está sob controle.

Com informações do Faxaju