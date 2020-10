Policiais civis da Delegacia Regional da cidade de Propriá localizaram e efetuaram a apreensão de um homem, de 20 anos de idade, na cidade de Porto Real do Colégio, no estado de Alagoas, em cumprimento a mandado de internação expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Propriá e também apreenderam um adolescente, de 17 anos, com 27 pedras de “crack” prontas para comercialização.

Segundo o delegado João Eduardo, o homem foi apreendido em razão de ter praticado ato infracional semelhante ao crime de roubo ainda quando era adolescente, por esse motivo, ele seguirá para cumprimento da medida socioeducativa de internação no Cenam. Já o adolescente de 17 anos, foi apreendido por ato infracional semelhante ao tráfico de drogas e o procedimento já foi encaminhado ao Poder Judiciário.

Ainda segundo o delegado, a Polícia Civil permanece no combate incessante para desarticular pontos de venda de drogas no município, bem como dar efetivo cumprimento aos mandados de prisão, apreensão e internação existentes.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Propriá, agradece a colaboração da comunidade e reafirma a importância da utilização do Disque-Denúncia, pelo 181, passando informações de crimes que ocorreram ou estão acontecendo no município, bem como acerca de situações suspeitas e foragidos.

SSP