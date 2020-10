Na noite desse sábado, 3, equipes do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) efetuaram a apreensão de drogas e a quantia de R$ 780,00, de origem suspeita, no Bairro Lamarão, Zona Norte de Aracaju.

O material ilícito foi apreendido no momento em que os policiais tentaram abordar um homem na Rua 05. O suspeito abandonou duas sacolas plásticas contendo 45 trouxinhas de cocaína. Após revista minuciosa no terreno, os militares encontraram o valor em cédulas trocadas e mais quatro trouxinhas com cocaína.

A apreensão foi registrada na Delegacia Plantonista.

Fonte: Ascom/PM