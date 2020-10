Na noite dessa segunda-feira, 19, policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) recuperaram uma motocicleta com restrição de roubo e apreenderam nove trouxinhas de maconha, durante abordagem realizada na Coroa do Meio, na Zona Sul da capital.

A equipe do Getam realizava o patrulhamento de rotina naquele bairro, quando observou três homens em atitude suspeita, sendo que dois deles estavam em uma motocicleta.

O trio percebeu a presença dos policiais e tentou fugir do flagrante, mas foi alcançado em seguida. No decorrer da abordagem, os policiais descobriram que a motocicleta, uma Honda XRE 300, possuía restrição de roubo/furto. Ainda durante o procedimento, um dos suspeitos, um jovem de 14 anos, foi flagrado com nove trouxinhas de maconha.

Eles foram presos e encaminhados à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

