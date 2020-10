Equipes da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), com o apoio da Secretaria da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor (Sejuc), identificaram Jonathas de Jesus Chagas como o autor do roubo de um táxi, que teve início com a solicitação de uma corrida na região central de Aracaju. O crime foi praticado no dia 26 de setembro deste ano. Ele foi detido nessa quarta-feira, 14.

Segundo o delegado Kássio Viana, o suspeito abordou o taxista e solicitou uma corrida por volta das 15h, no dia 26 de setembro. O destino da viagem, que teve início no Centro da capital, seria a cidade de Barra dos Coqueiros, onde o detido, supostamente iria à casa da namorada. Ao chegar no suposto destino, o investigado sacou uma faca e praticou o roubo, mediante ameaça e agressão física, que causou um ferimento no braço da vítima.

No procedimento investigativo, foram identificadas câmeras de segurança da localidade onde a corrida de táxi foi solicitada e também de onde o veículo foi localizado, pela Polícia Militar, no dia seguinte, também na região central da capital. Com base na análise das imagens, foi possível verificar as vestimentas do suspeito, que eram, quase na totalidade, as mesmas informadas pela vítima em depoimento na DRFV.

O suspeito já foi preso pela prática do mesmo crime. Assim, além das análises das câmeras de segurança, a troca de informações junto à Secretaria da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor (Sejuc) também foram fundamentais para a identificação do investigado e a prisão dele. O detido já encontra-se à disposição da Justiça, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.