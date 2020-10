Em operação deflagrada no final da tarde dessa terça-feira (06), foram presos em flagrante Eliane Maria da Silva, Mariza Maria da Silva e Adelmo dos Santos, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e casa de prostituição. A ação policial foi desencadeada por policiais civis da Delegacia de Capela e da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), nas imediações do povoado Pirunga, em Capela.

Após diversas denúncias sobre a prática dos crimes em um estabelecimento comercial localizado às margens da BR-101, a Polícia Civil passou a diligenciar na região, realizando investigações preliminares. Já nessa terça-feira, 6, após constatarem indícios das ações criminosas nos arredores do local, os investigadores fizeram buscas na localidade, que resultaram na apreensão de maconha e cocaína em posse dos investigados.

Ainda durante o procedimento investigativo, os agentes verificaram que os investigados mantinham, no local, compartimentos em condições sub-humanas, os quais eram utilizados para fins de exploração sexual. Diante das evidências, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Capela, onde o procedimento foi formalizado e, posteriormente, serão encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Fonte e foto SSP