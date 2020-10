Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) apreenderam duas armas de fogo e prenderam três suspeitos, na noite dessa segunda-feira, 19, no Bairro 18 do Forte, Zona Norte de Aracaju.

As apreensões foram resultado de uma abordagem a três homens, que ainda tentaram evitar a ação dos policiais, mas não obtiveram êxito.

Os suspeitos de 22, 19 e 21 anos passaram por revista pessoal e foram flagrados com um revólver calibre .38 com seis munições, uma pistola 380 carregada com 18 munições e 18 gramas de maconha, respectivamente.

Eles foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia, onde foram tomadas as devidas providências.

SSP