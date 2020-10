Com o objetivo de aumentar a segurança nas rodovias estaduais, a Polícia Militar de Sergipe, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), inicia, nesta sexta-feira, 29, a Operação Feriado de Finados.

As atividades de orientação e fiscalização de trânsito começam às 9h desta sexta-feira, 30, e prosseguem até às 6h da próxima terça-feira, 03. Para melhor servir a todos, o BPRv empregará todo o seu efetivo policial, seja de maneira ordinária ou extraordinária, durante toda a operação.

O BPRv recomenda que os motoristas tomem as seguintes medidas de segurança:

Revise o seu veículo antes de pegar a estrada;

Use sempre o cinto de segurança;

Respeite o limite de segurança;

Somente ultrapasse com segurança e em local permitido;

Se beber, não dirija.

Fonte: Ascom/PM