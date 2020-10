A crise que assola o mercado em 2020 prejudica a previsibilidade dos investimentos. Muitos investidores buscam maneiras de se resguardar de possíveis perdas e nisso acabam procurando investimentos para se proteger da inflação, que pode causar um impacto negativo forte nos investimentos.

Qualquer investimento tem o seu desempenho de alguma forma exposto as condições econômicas, sejam elas positivas ou negativas. Por isso, é tão importante considerar a inflação na hora de investir para evitar surpresas desagradáveis em seus negócios.

O que é a inflação?

Inflação é um fenômeno que causa um aumento generalizado e contínuo nos preços de produtos e serviços. O Brasil é um dos países que mais sentiram o peso da inflação, já que passou por alguns períodos inflacionários bastante marcantes, principalmente para a população mais pobre.

Diferente do que muitos pensam, a inflação não afeta um ou outro produto, ela afeta todos e por isso deve ter seus efeitos controlados pelo governo. Até porque ela diminui o poder de compra, o que acaba diminuindo o consumo das famílias, um dos principais motores da economia brasileira.

Quando um investimento rende abaixo da inflação, significa que não houve uma rentabilidade real. É comum se o seu salário aumentasse um valor X e os produtos aumentam X², por exemplo. Isso é o que acontece com a poupança atualmente, investimento bastante popular e que já foi bastante vantajoso, mas que hoje não rende praticamente nada.

Como a inflação pode impactar nos investimentos?

A inflação pode impactar diretamente na rentabilidade dos seus investimentos, como falamos acima. E isso pode ser tanto positivo como negativo. E nenhum investimento fica de fora desse impacto, seja ele de renda variável ou fixa. Por isso, é essencial entender os índices da inflação e entender como cada tipo de investimento reage.

Aprender a calcular a rentabilidade real de seus investimentos é algo básico na vida de qualquer investidor. Somente assim, ele pode atestar que o investimento realmente lhe trouxe um bom retorno e que manteve o seu poder de compra intacto.

Quais são os melhores investimentos para se proteger dos efeitos da inflação?

Agora que você já entende melhor como a inflação acaba influenciado no resultado de seus investimentos, é importante tentar descobrir quais são os investimentos que lhe mantém mais seguro contra esse fenômeno.

E nós respondemos, os investimentos mais seguros contra a inflação são aqueles que estão atrelados a ela. Como esses investimentos, acompanham os índices de inflação, o investidor manter o seu poder de compra e garante que receberá, pelo menos, a rentabilidade equivalente ao índice do período, ou seja, no mínimo, ele não terá perdido nada.

Conheça abaixo os melhores investimentos para se proteger da inflação:

Tesouro IPCA

O Tesouro IPCA é um título público do Tesouro Nacional. Depois que o Tesouro Direto ganhou popularidade, esse ativo é um dos mais procurados entre os investidores mais conservadores. Esse título acompanha a taxa IPCA (índice de preços ao consumidor), que mede a inflação oficial do país.

Assim, em um prazo fixado na compra do título, o investimento receberá a rentabilidade que corresponde a inflação do período e os juros determinados por uma taxa prefixada na hora da compra.

Títulos de renda fixa atrelados à inflação

Investimentos de renda fixa como CDBs, LCIs e LCAs atrelados à inflação são excelentes opções para se proteger da inflação. Estes também são investimentos de baixo risco, porém não são públicos e sim privados.

A rentabilidade desses investimentos também está atrelada ao IPCA ou ao IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado). Assim eles pagam a rentabilidade fixa com a variação da inflação, o que garante um rendimento acima da inflação e a manutenção do poder de compra do investidor.

Em alguns casos, ainda é possível resgatar o investimento sem perder nada antes do prazo estipulado. E claro, esses títulos de renda fixa são protegidos pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito), o que é mais um fator de proteção para investidores.

Ações

Sim, pode parecer estranho de início, afinal a inflação aumentar a volatilidade do mercado de ações, mas existem opções interessantes. Algumas empresas mantêm contratos indexados à inflação, principalmente as companhias dos setores de energia elétrica, saneamento e alimentação.

Num contexto de inflação baixa, esses investimentos podem representar bons ganhos em investimentos. Apesar de serem influenciadas pela inflação, as ações são ativos que podem gerar resultados expressivos em relação a rentabilidade real.

Fundos imobiliários

Os fundos imobiliários focam seus ganhou no aluguel de imóveis comerciais e residenciais. E como os aluguéis são corrigidos pelo IPCA e o IGP-M, que medem a inflação do país, eles ficam de certa forma protegidos da inflação.

Assim, quando é feita a correção dos valores de aluguéis de um destes fundos, eles acompanham a variação da inflação do período, o que influencia positivamente no rendimento dos cotistas, garantindo que, pelo menos, não haverá perda em seus investimentos