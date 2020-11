O mercado das criptomoedas tem enfrentado uma forte concorrência ao longo dos últimos anos. Tem adquirido uma nova geração de características para investidores de criptomoedas, o que lhes permite maximizar as oportunidades de lucro. O lucro inclina os investidores para os investimentos com margem – o que amplifica o potencial de lucro.

O conjunto de funcionalidades diversificadas e únicas faz com que a PrimeXBT seja a melhor plataforma de negociação em todo o mercado. Deseja inscrever-se na PrimeXBT? Quer saber se é de confiança ou não? Não se preocupe! Nesta análise, abordamos a PrimeXBT de forma exaustiva. Garantimos-lhe que, depois de ler isto, irá dispor de um grande conjunto de informações sobre a PrimeXBT.

Vantagens da PrimeXBT

A PrimeXBT é uma plataforma de negociação multi-activos premiada, à base de bitcoin. A plataforma oferece uma alavancagem de até 1000x em commodities, índices de ações, forex, e criptomoedas.

As principais vantagens e funcionalidades da PrimeXBT são

Registo rápido e simples

Levantamento simples (também inclui lista branca de endereços e segurança de nível bancário)

Software técnico integrado com indicadores chave

Os requisitos para depositar são mínimos

100 vezes mais alavancagem nos índices de ações, criptomoedas e commodities. Ouro, forex, e prata oferecem uma alavancagem de 1000x

Fontes de rendimento adicionais tais como programas de referências e ofertas de CPA

Máximo lucro sem perdas

Negociação ultrarrápida e segurança superior

Ferramentas exclusivas

Serviço de apoio ao cliente 24 horas por dia

Estão disponíveis guias e tutoriais apresentados por profissionais de forma gratuita.

Está disponível material educativo.

As características e vantagens acima mencionadas tornam a PrimeXBT única e diferenciam-na de outras plataformas. Além disso, a vasta gama de ferramentas também a torna mais atrativa e cativante para os utilizadores sofisticados.

Analisemos os detalhes dos diferentes elementos da PrimeXBT.

Registo PrimeXBT

Se já decidiu experimentar a PrimeXBT, terá de passar pelo processo de registo. O registo na PrimeXBT não é assim tão simples. Para registar uma conta, é necessário fornecer um endereço de e-mail válido e a sua residência. Depois disto, tem de inserir um nome de utilizador e uma palavra-passe. Enviar-lhe-ão um e-mail de verificação para o endereço que indicou. Agora está pronto para iniciar sessão na sua conta e efetuar o primeiro depósito.

Depósitos

Depois de ter preparado a sua bitcoin, depositar os fundos é fácil. Pode depositar no endereço de BTC correspondente. O limite mínimo de depósito é de 0.001BTC.

Pode demorar um pouco de tempo até que o montante apareça na sua conta, mas logo após a confirmação, os fundos ficarão visíveis e disponíveis. Para depósitos adicionais, pode recorrer ao Changelly, um serviço externo.

Assim que começar a fazer depósitos, poderá financiar a conta de negociação. Esta ferramenta perfeita visa ajudá-lo a colocar algum capital à parte daquele que está imediatamente disponível na conta para fins lucrativos.

Levantamento de fundos

O levantamento dos fundos é super fácil, basta ir à secção de levantamento, introduzir o seu endereço BTC e o levantamento está feito. Tenha cuidado! Se introduzir um endereço de criptomoedas incorreto, todos os fundos serão perdidos.

Os levantamentos podem ser feitos uma vez por dia. Estes são abordados formalmente e, ao longo de todo o dia, são acrescentados à lista. Se quiser cancelar os levantamentos pendentes, prossiga com o cancelamento, mas assegure-se de que a janela de processamento ainda está aberta.

Negociação

Os investidores podem personalizar o terminal de negociação de acordo com as suas preferências. O terminal de negociação consiste em diferentes widgets, tais como watchlists e gráficos com software de análise incorporado. Também estão incluídos vários indicadores de topo, tais como Ichimoku, Parabolic SAR e RSI, etc.

Para posições hedge, ambas as posições, longa e curta, podem ser abertas ao mesmo tempo. Isto permitirá aos negociadores obter um lucro satisfatório com qualquer que seja a forma que o mercado de negociação adote. Execute as ordens rapidamente e com o mínimo de erros. O motor de negociação será fiável durante 99,9% do tempo de utilização.

Os investidores podem aumentar os seus lucros e reduzir os seus riscos fazendo boas ordens e ignorando as ordens com menores lucros.

Ativos

A primeXBT disponibiliza cerca de 50 ativos únicos. Entre estes estão:

Diferentes criptomoedas (Ethereum, Bitcoin, Ripple)

Produtos tais como gás natural, petróleo bruto, Brent

CFDs de índices de ações importantes (S&P 500, ASX 200, e DAX 30)

Os pares de divisas mais conhecidos, USD, AUD, JPY, etc.

Esta grande diversidade de ativos proporciona mais oportunidades de obter bons lucros do que os concorrentes. Dado o apelo dos mercados tradicionais aos investidores, a PrimeXBT tornou-se uma proposta de preço excecional.

Programa de referências

De acordo com o nosso ranking, a PrimeXBT já conseguiu produzir 50 BTC. Dado que os investidores referenciados aconselham os novos investidores a entrar nesta plataforma, e depois estes novos investidores trazem mais investidores. O cliente original cria as referências iniciais para tirar partido de quatro níveis de comissões. Os níveis são implementados nas referências expiradas das referências originais.

A PrimeXBT também utiliza as ofertas de CPA e as relações dos embaixadores absolutos. Isto será perfeito se o representante do Serviço de Apoio ao Cliente também for adicionado.

Serviço de Apoio ao Cliente

Em conjunto com todos os serviços, tal como mencionado acima, a PrimeXBT também fornece serviços de apoio ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os clientes podem aceder ao centro de apoio a qualquer momento. O nosso centro de apoio ao cliente assiste os clientes através de chat online para resolver quaisquer problemas relacionados com a nossa plataforma. Além disso, está disponível um centro de ajuda tradicional. Este centro de ajuda oferece guias, atualizações periódicas, e também fornece informações adicionais na página do blogue. Se alguém precisar de ajuda adicional, pode contactar-nos através da plataforma de Redes Sociais.

Segurança

A PrimeXBT utiliza a tecnologia Cloudflare para evitar a interferência de ataques DDoS e para proporcionar total segurança. Os retornos permitem a elaboração de listas brancas, e a utilização de autenticação de dois fatores mantém as contas mais seguras. Não é necessária quase nenhuma informação pessoal, pelo que, consequentemente, é garantida uma segurança elevada.

Turbo

O Turbo é uma nova e excitante ferramenta recentemente lançada em separado da Prime XBT e está relacionada com negócios de bitcoin artificiais de curto prazo. Os comerciantes podem facilmente escolher um contrato UPS ou Down e agendar um lucro ou prejuízo numa janela de 30 segundos, um minuto, ou cinco minutos.

Esta ferramenta pode ser especialmente interessante em mercados onde a tendência definida tem uma redução significativa de rigidez.

Resumo

A PrimeXBT está a ganhar sucesso à medida que o tempo passa. Recebeu muitos prémios, tais como o ADVFN, por ser uma excelente plataforma de negociação de margens de bitcoin.

A Prime XBT pode dar aos investidores uma vantagem competitiva em relação a outras plataformas. Graças às suas ótimas ferramentas, processo de registo extremamente rápido, e uma vasta gama de ativos tradicionais e digitais.

Se quiser ser um investidor de sucesso, não perca mais tempo e registe-se de forma gratuita para utilizar todas as incríveis ferramentas da PrimeXBT e começar a ganhar dinheiro.