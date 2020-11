Em nota divulgada na tarde desta quarta-feira (25), pelo gabinete da senadora Maria do Carmo Alves, esposa de João Alves, a família informou sobre o último adeus ao político sergipano.

O corpo será cremado amanhã, às 10h, no Jardim Metropolitano, localizado em Valparaíso de Goiás, próximo ao Distrito Federal, em solenidade restrita à família.

Os restos mortais do ex-governador serão enviados para Aracaju na segunda-feira (30), com chegada prevista para às 11h30, no Aeroporto Internacional de Aracaju.

Em relação a outras informações sobre a recepção dos restos mortais de João Alves Filho, a nota disse que serão divulgadas assim que forem definidas pela família.