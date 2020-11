A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) registrou um acidente de trânsito no qual os condutores foram notificados por não possuírem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A colisão entre um carro e uma motocicleta ocorreu durante a noite dessa terça-feira, 17.

De acordo com o major Aldevan Silveira, comandante da CPTran, o condutor da motocicleta foi atendido pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e o do automóvel obteve 0,00 mg/L ao realizar o teste de etilômetro, não estando embriagado.

Os dois condutores foram notificados por não possuírem CNH, conforme prevê o artigo 162-1 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A ocorrência foi registrada no cruzamento entre a avenida Desembargador Maynard e a Rua Nossa Senhora das Dores, na capital sergipana.

SSP