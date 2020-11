Na intensificação das investigações para combate de roubos de motos na região do agreste do estado, a Divisão de Roubo da delegacia regional de Itabaiana, na manhã desta quarta-feira, 18, prendeu Bruno da Neves do Nascimento, de 21 anos, suspeito de roubo de motocicleta. O crime aconteceu em julho deste ano, no município.

De acordo com o delegado Elder Sanches, Bruno é suspeito de ter praticado roubo mediante emprego de arma de fogo. O crime aconteceu no dia 17 de julho deste ano, na cidade de Itabaiana, quando o suspeito surpreendeu a vítima mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraindo a motocicleta.

Com as investigações, Bruno foi identificado como o suspeito do roubo e, com base nas provas coletadas, sua prisão foi representada e deferida pelo poder judiciário. Durante a operação da manhã de hoje, Bruno foi localizado na cidade de São Domingo, onde estava escondido desde o início das investigações.

O suspeito é egresso do sistema carcerário, onde esteve preso também pela prática pelo de crime de roubo.

SSP