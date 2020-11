Em entrevista ao Jornal da Fan, Ana Alves, filha do ex-governador João Alves (DEM) e da senadora Maria do Carmo (DEM), falou sobre o momento delicado que a família está enfrentando desde que o pai dela foi internado, após sofrer uma parada cardíaca. Ela ainda revelou detalhes da despedida a João Alves.

“Diante do quadro dele, é inevitável que comecemos a pensar nessas questões. O médico foi muito claro. Os rins dele estão parados e outros órgãos estão entrando em colapso. Meu pai, está ali preso a um aparelho. Por isso o coração dele está batendo”, contou emocionada.

Ana Alves ainda disse que diante da importância de João Alves para o estado de Sergipe, ele precisa ter uma despedida digna. “Por ser diagnosticado com Covid-19, um velório com o corpo de meu pai seria proibido. Minha mãe, a senadora Maria do Carmo, decidiu por cremar o corpo aqui mesmo em Brasília, para que a urna com as cinzas possa ser levada a Aracaju, onde aconteceriam as solenidades, mas não há nada definido. Minha mãe está ouvindo opiniões dos familiares e dos amigos. Este é um momento muito difícil’, revelou.

Nesta segunda-feira, 23, um novo boletim sobre o quadro de saúde do ex-governador será divulgado.

João Alves deu entrada no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, no começo da noite de quarta-feira apresentando um quadro de infecção pulmonar, depois de ter sofrido uma parada cardíaca. Ele tem um quadro avançado de Alzheimer, para o qual já recebia cuidados intensivos, em formato home care.

Fonte: Fan F1