O Instituto Datalô realizou uma pesquisa eleitoral, registrado sob o número SE-08605/2020, entre os dias 01 e 02 de novembro em Gararu. Foram realizadas 416 entrevistas na cidade e nos povoados, a margem de erro é de 4.695 pontos percentuais. A pesquisa também demonstra um alto índice de rejeição da atual prefeita Elizabeth, 32,45% dos eleitores avaliaram sua gestão como péssima e 7,69 acham ruim. Também de acordo com a pesquisa, o eleitorado do municipio de Gararu demonstra claramente a certeza de seu voto com 79,57% afirmando não mudar o seu voto até as eleições. Ainda de acordo com os numeros da pesquisa, a candidata oposicionista Zete (PSD) deve ser a eleita para o cargo de prefeita municipal.

Confia os números:

Se as eleições para PREFEITO de Gararu fossem hoje, em quem o(a) Sr(a) votaria? (Espontânea)

Zete de Janjão 35,10%

Elizabeth 34,13%

Não Sabe/Não Respondeu 25,24%

Branco 2,16%

Baíto de Tetê 1,68%

Nulo 1,68%

Se as eleições em Gararu fossem hoje e os candidatos a PREFEITO fossem estes, em quem o (a) Sr (a) votaria? (Estimulada)

Zete de Janjão 40,38%

Elizabeth 38,94%

Não Sabe/Não Respondeu 12,26%

Branco 3,85%

Baíto de Tetê 2,88%

Nulo 1,68%

Se as eleições em Gararu fossem hoje e os candidatos a PREFEITO fossem estes, em quem o (a) Sr (a) NÃO VOTARIA DE JEITO NENHUM?

Elizabeth 36,30%

Baíto de Tetê 22,60%

Zete de Janjão 19,47%

Não Sabe/Não Respondeu 18,75%

Branco 1,92%

Nulo 0,96%

Sua decisão de voto em relação aos candidatos que o (a) senhor (a) escolheu É DEFINITIVA OU AINDA PODE MUDAR ATÉ A ELEIÇÃO?

É Definitiva 79,57%

Pode Mudar até a Eleição 17,55%

Não Sabe/Não Respondeu 2,88%

Como o (a) Sr(a) avalia a atuação da administração do Prefeita ELIZABETH?

Péssima 32,45%

Regular 29,57%

Boa 21,15%

Ruim 7,69%

Ótima 7,45%

Não Sabe/Não Respondeu 1,68%

Como o Sr(a) avalia a atuação da administração do Governador Belivaldo Chagas?

Regular 33,65%

Péssima 24,28%

Não Sabe/Não Respondeu 16,11%

Boa 12,98%

Ruim 10,10%

Ótima 2,88%

Como o Sr(a) avalia a atuação da administração do Presidente Jair Messias Bolsonaro?

Regular 35,34%

Péssima 29,33%

Boa 18,03%

Ruim 8,65%

Ótima 4,81%

Não Sabe/Não Respondeu 3,85%

Alô News