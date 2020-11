Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam, na noite da última segunda-feira, 23, um homem suspeito de roubar uma motocicleta à mão armada e utilizar o veículo para praticar uma série de roubos na Zona Norte da capital.

O fato ocorreu durante o patrulhamento de rotina no bairro Santos Dumont, quando a equipe do Getam visualizou o homem pilotando uma moto, sem o capacete e de maneira suspeita.

O motociclista não obedeceu à voz de parada e tentou fugir da abordagem policial, mas foi interceptado logo em seguida. Com ele, os policiais militares encontraram um revólver calibre .32, sete aparelhos celulares e um tablet.

Durante a ação, os PMs descobriram que a motocicleta havia sido roubada em frente a uma academia, no Bairro 18 do Forte. A vítima foi localizada e reconheceu o autor do roubo.

O homem foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes.

Fonte: ASCOM PM/SE