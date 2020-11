Na tarde do último domingo, 22, policiais militares da Força Tática do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam um homem por tentativa de homicídio no Mosqueiro, Zona de Expansão de Aracaju.

Por volta das 16 horas, após uma briga de casal, um homem desferiu um golpe de facão no rosto do filho, que estava no colo de sua esposa, causando grave ferimento. A mulher pediu socorro e foi ajudada por um cidadão que golpeou o agressor no pescoço com uma faca.

A guarnição foi acionada, deteve o agressor e encaminhou todos os feridos ao hospital para o atendimento médico devido. Não houve óbito e o caso foi encaminhado ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) para a adoção das medidas cabíveis.

